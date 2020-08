Formule 1-podcast #10: 'Opmars Renault kan Verstappen in de weg gaan zitten'

Dekker en Lammers zijn het erover eens dat het een weinig enerverende race was. "Om het in Tour de France-taal te zeggen: je zag echt een wandeletappe", stelt Dekker.

Presentatrice Amber Brantsen bespreekt in de NOS Formule 1-podcast met verslaggever Louis Dekker en oud-coureur Jan Lammers de Grand Prix van België. Lewis Hamilton bleek daarin veel te sterk voor de andere coureurs. Max Verstappen eindigde als derde.

Op het circuit van Spa stopten de meeste coureurs maar één keer en dat is volgens Dekker de reden van een minder aantrekkelijke race. Renault leverde zondagmiddag een knappe prestatie met een vierde en vijfde plaats voor Daniel Ricciardo en Esteban Ocon.

Volgens Lammers geen verrassing en moeten Red Bull en Verstappen de opmars van Renault goed in de gaten houden. "Als Red Bull geen vorderingen maakt, moet Verstappen straks om de vierde of vijfde plek vechten."

Bijzondere race

Ook de uitstekende achtste plek van Pierre Gasly wordt besproken. Het was voor de Fransman sowieso een bijzondere race. Vorig jaar verongelukte een van zijn beste vrienden, Antoine Hubert, op het circuit van Spa-Francorchamps tijdens de Formule 2-race.

Lammers heeft met veel bewondering gekeken naar het eerbetoon dat was georganiseerd voor de overleden Hubert. "We hebben een saaie race gezien, maar vanuit de cockpit van Gasly was die anderhalf uur hartstikke boeiend', zegt Dekker.