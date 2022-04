Van Hooijdonk loodst Heerenveen langs Groningen: 3-1

De Derby van het Noorden is een prooi geworden voor sc Heerenveen. De Friezen klopten FC Groningen in een vermakelijk duel met 3-1 en hebben plots uitzicht op deelname aan de play-offs. De laatste vijf ontmoetingen in het Abe Lenstra stadion waren in een gelijkspel geëindigd.

Met Kees van Wonderen - komend seizoen trainer in Heerenveen - als aandachtig toeschouwer op de tribune, begon de thuisploeg ijzersterk aan het treffen.

Na zeven minuten lag de bal namelijk al in het net. Amin Sarr trof na het omspelen van keeper Peter Leeuwenburgh de paal, maar vervolgens was het alsnog raak via Sydney van Hooijdonk.

Kansen op meer

Heerenveen kreeg enkele kansen op meer, vooral via opnieuw Van Hooijdonk. Zijn kopbal uit een corner werd door Groningen-verdediger Bart van Hintum voor de doellijn weggewerkt.

De Groningers knokten zich vervolgens terug in de wedstrijd en prompt viel de gelijkmaker. Neraysho Kasanwirjo knalde uit een afgeslagen corner de bal via de onderkant van de lat binnen. Het was tevens het eerste eredivisiedoelpunt voor de middenvelder.