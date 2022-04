Brinkman spot met wetten van topsport en zet nationaal record neer in Rotterdam

Op haar recent gestarte ontdekkingstocht door de wondere wereld van de marathon verbaast atlete Nienke Brinkman vriend, vijand en, bovenal, zichzelf. In Rotterdam waagde de geofysicus zich pas voor de tweede maal aan de 42,195 kilometer. Prompt klokte ze 2.22.51, waarmee ze het negentien jaar oude Nederlandse record van Lornah Kiplagat uit de boeken schreef. Zij klokte in 2003 een tijd van 2.23.43 tijdens de marathon van New York. In de Maasstad hoede ze alleen de Ethiopische Haven Hailu (2.22.01) voor zich te dulden.

Brinkman (28), die vorig jaar in Valencia opzien baarde met een tijd van 2.26.34 tijdens heer debuut, spotte in Rotterdam met de wetten van de topsport. Hardlopen doet ze pas sinds 2020. Als enige toploopster richt ze niet fulltime op de wegatletiek, maar doet ze onderzoek naar bodemtrillingen op Mars loopt ze tussen de marathon ook trail runs van soms wel drie uur of langer. Plezier als motivatie Onderweg zwaaide ze uitbundig naar familieleden en vrienden die haar langs het parcours aanmoedigden. Haar belangrijkste motivatie is het plezier in het lopen. Het inhalen van vrouwelijke tegenstanders maakte haar tijdens de race duidelijk dat ze op schema lag voor een goede tijd. Op de Coolsingel was er tenslotte niet meteen het besef welke tijd ze nou precies had gelopen. "Onder de 2.23, toch?" Bekijk hier de reactie van Brinkman na de finish:

Brinkman: 'Laatste deel was zwaar, maar publiek sleepte mij erdoorheen' - NOS

Zwaar kreeg Brinkman het eigenlijk pas toen ze in de laatste kilometers afscheid moest nemen van de hazen die haar hielpen door te komen in het vooraf vastgelegde schema. "Gelukkig sleept het vele publiek je er op zulke momenten doorheen." Ooit, zo zei ze met een bos bloemen in de handen, hoopt ze haar opwachting te maken op de Olympische Spelen. Wanneer ze gevrijwaard blijft van zware blessures, kan ze over twee jaar in Parijs al haar opwachting maken. Zo ver wenste ze niet vooruit te blikken. De Europese kampioenschappen, deze zomer in München, vormen de eerste afspraak waarop ze zich meldt. "Dat is mijn volgende doel." Daarna ziet Brinkman wel wat er op haar pad komt.