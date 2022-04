Twee doden, tien zwaargewonden bij busongeluk vlak bij Antwerpen

Er zaten 33 mensen in de bus, die van Lille onderweg was naar Amsterdam. Het waren voornamelijk Franse en ook een aantal Spaanse passagiers.

De Franse buschauffeur (35) verkeerde waarschijnlijk onder invloed van drugs, melden Vlaamse media. Hij testte positief op een speekseltest. De man is gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen.

In de buurt van Antwerpen, niet ver van de Nederlandse grens, zijn rond het middaguur twee doden gevallen bij een busongeluk. Tien mensen raakten zwaargewond, van wie vijf in kritieke toestand verkeren. De bus met Frans kenteken, van het touringcarbedrijf Blablacar, is gekanteld en verspert de weg.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor, ten noordoosten van Antwerpen in de richting naar Nederland. Het Vlaamse verkeerscentrum vraagt mensen die naar Nederland willen rijden, om om te rijden via de A12 via Bergen op Zoom. Het verkeer op de E19 in de richting van Breda moet de snelweg verlaten via uitrit 5 Kleine Bareel.