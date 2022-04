Italiaanse Cavalli verrast Vollering en Van Vleuten in Amstel Gold Race

Marta Cavalli heeft de achtste editie van de Amstel Gold Race voor vrouwen op haar naam geschreven. De Italiaanse bleef in het slot net buiten bereik van de sprintende Demi Vollering, Liane Lippert en Annemiek van Vleuten.

Cavalli, renster van FDJ Nouvelle, plaatste haar aanval ruim 2 kilometer voor de finish, nadat Van Vleuten vergeefs had geprobeerd op de Cauberg weg te rijden.

Onrustig begin

Na een onrustige start kwamen op 55 kilometer van de aankomst acht toprensters samen vooraan. De samenwerking tussen Lippert, Chantal Van den Broek-Blaak, Ellen van Dijk, Vollering, Van Vleuten, Katarzyna Niewiadoma, Ane Santesteban en Anna Henderson was echter verre van ideaal en 15 kilometer verderop was hun vlucht over.

Vervolgens probeerden meerdere rensters weg te komen en in eerste instantie slaagde alleen Pauliena Rooijakkers daarin. De Limburgse kreeg even later gezelschap van Amanda Spratt en Arlenis Siera.

Vanuit het uitgedunde peloton kwamen er meerdere tegenaanvallen, maar niemand wist bij de koplopers aan te sluiten. Bij de derde en voorlaatste passage van de Cauberg bedroeg hun voorsprong nog geen halve minuut.