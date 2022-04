Zeker twee lichamen gevonden in Boezova, berichtgeving over massagraf blijkt onjuist

Op beelden is te zien dat er zwaar is gevochten:

De burgemeester van Boezova, Taras Didytsch, zegt nu tegen NOS-verslaggevers ter plaatse dat dat niet het geval is; hij zou verkeerd begrepen zijn. Wel zijn in een put achter een kapotgeschoten benzinestation twee lichamen gevonden van mensen in burgerkleding.

Berichtgeving over de vondst van een massagraf in de plaats Boezova, in de buurt van Kiev, blijkt te berusten op een misverstand. Eerder vanochtend meldden onder meer persbureaus Reuters en DPA dat er bij een tankstation een massagraf was ontdekt.

In het dorp zijn in totaal in elk geval tien mensen omgekomen. Voor er verder wordt gezocht, wordt het gebied eerst vrijgemaakt van mijnen.

Boezova is voor de helft bezet geweest door de Russen en was voor de andere helft nog in handen van Oekraïne. Er is zwaar gevochten. Verslaggevers ter plaatse zien onder meer twee aan flarden geschoten tanks en verwoeste woonhuizen en flatgebouwen. Het Oekraïense leger heeft de controle over de plaats weer in handen.

Belangrijke route

Boezova was een belangrijke route voor het Russische leger in een poging de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen. Ergens tussen Boezova en Kiev is de opmars gestuit, en dat is gepaard gegaan met zware gevechten.

In de plaats Boetsja, ten noordwesten van Kiev, werden vorig weekend veel doden gevonden na de terugtrekking van Russische troepen. Het gaat volgens Oekraïne om zeker 300 lichamen.

Rusland ontkent en zegt dat de lichamen van de mensen na het Russische vertrek op 30 maart op straat zijn gelegd om de Russen in een kwaad daglicht te stellen. Sommige doden lagen echter al wekenlang op straat. De Oekraïense president Zelensky spreekt van genocide.