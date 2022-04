Nageeye wint als eerste Nederlandse man marathon van Rotterdam, ook Brinkman sensationeel

Abdi Nageeye heeft de 41e editie van de marathon van Rotterdam gewonnen. De Nederlander klokte in de Maasstad een tijd van 2.04.55.

Nageeye versloeg in de laatste meters de Ethiopiër Leul Gebreselassie. Hij verbeterde tevens zijn eigen nationaal record, dat sinds Rotterdam 2019 op 2.06.17 stond.

Bij de vrouwen werd Nienke Brinkman sensationeel tweede. Ook zij wist het nationaal record te verbeteren, door in 2.22.51 te finishen. Het oude record was in handen van Lornah Kiplagat, die in 2003 in New York een tijd van 2.23.43 neerzette.

(Later meer)