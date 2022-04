Scheffler ziet voorsprong slinken op Masters, Woods zakt ver weg

De Amerikaan Scottie Scheffler begint ook als koploper aan de slotronde van de Masters. De nummer één van de wereld zag zijn voorsprong wel teruglopen van vijf naar drie slagen, al zijn er weinig kapers op de kust in Augusta.

Scheffler liep een wisselvallige ronde met zes birdies en sloot de dag af met zijn vijfde bogey (-1). Cameron Smith is z'n eerste belager. De Australiër had zaterdag de minste slagen nodig om het clubhuis te bereiken: 68 (-4).

Eerste major in zicht

Zowel Scheffler (-9) als Smith (-6) is in vorm, maar won nog nooit een major. De Amerikaan speelde vijf toernooien dit jaar en won er drie, Smith was de beste op het Players Championship.

De derde dag van Tiger Woods werd een memorabele. De Amerikaan, vijfvoudig winnaar, liep z'n 93ste ronde op Augusta en leverde met 78 (+6) zijn slechtste kaart ooit in. Hij staat 41ste met +7.