Langeafstandsloper Butter neemt nu echt afscheid als topsporter

Een jaar later keerde hij terug van zijn schreden. Butter vond een nieuwe impuls met mountainbiken door de duinen bij Castricum en daarmee steeg ook zijn loopniveau. "Die trainingen gingen zo goed, dat ik mezelf afvroeg: waarom eigenlijk niet?", zei Butter daar destijds over.

De meervoudig Nederlands kampioen op de weg, de baan en de cross én in 2012 de derde Nederlander ooit die onder de 2 uur en 10 minuten dook op de marathon, kwam in 2020 tot de conclusie dat 'zijn niveau niet langer aansloot bij zijn ambitie'. Die ambitie lag bij het halen van de Olympische Spelen in Tokio.

In tegenstelling tot dat jaar voldeden voor Tokio nog vijf lopers aan de limiet. De Atletiekunie besloot uiteindelijk om Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Bart van Nunen aan te wijzen voor een startplek. Butter werd reserve, maar hoefde niet naar de Japanse hoofdstad af te reizen.

Butter heeft de marathon van New York in 2017 altijd als een van zijn hoogtepunten beschouwd. Samen met de Belg Koen Naert liep hij na 28 kilometer op kop tijdens het passeren van Queensboro Bridge en het aankomen op First Avenue. "In de meest prestigieuze marathon ter wereld liep ik gewoon op kop! En deed ik volop mee in de finale. En werd ik zesde, niet zo ver van het podium", was hij destijds opgetogen.

De marathon van Amsterdam afgelopen oktober was zijn laatste marathon. Daar wist hij uiteindelijk de finish niet te halen.