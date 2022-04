Stand Giro555 voor Oekraïne nu op ruim 160 miljoen

De landelijke actie voor Oekraïne is de op een na succesvolste Giro555-actie ooit. Alleen de inzameling voor de slachtoffers van de tsunami in Azië in 2004 leverde meer op. Toen werd er ruim 208 miljoen euro opgehaald.

"We zijn ontzettend geraakt door de enorme geefbereidheid van Nederland", zegt actievoorzitter Kees Zevenbergen tegen persbureau ANP. "Iedereen wil helpen, of het nou schoolklassen, multinationals of sportverenigingen zijn. Dat is heel bijzonder om te zien."

De donaties worden direct gebruikt. De elf samenwerkende hulporganisaties zorgen ervoor dat mensen in Oekraïne en buurlanden eten, water, medicijnen en onderdak krijgen.