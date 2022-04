Verstappen: 'Even niet denken aan gevecht om WK-titel'

Voor de tweede keer in drie races ging het fout voor Max Verstappen. De wereldkampioen van het vorige Formule 1-seizoen moest in Australië zo'n twintig rondes voor het einde zijn auto noodgedwongen aan de kant zetten. Hij moest zelfs nog even met een brandblusser in de weer om zijn vlammende bolide te blussen.

Een hard gelag voor de Nederlander, die zich de start van het nieuwe seizoen ongetwijfeld heel anders had voorgesteld. Bij de eerste race van het seizoen in Bahrein viel Verstappen uit met een niet goed werkende brandstofpomp, in Saudi-Arabië won hij, maar in Australië ging het dus weer mis.

Frustrerend en onacceptabel

"We liggen al mijlenver achter. Op dit moment wil ik niet denken aan een gevecht om de WK-titel", was Verstappen stellig voor de camera van Sky Sports. "Het is nu belangrijker om races uit te rijden. Frustrerend en onacceptabel. Als je voor de titel wil vechten, mag dit niet gebeuren."

Ook bij zijn reactie voor de camera van Viaplay was de Nederlander uitgesproken. "Ik weet niet wat ik ervan moet maken op dit moment. Er is veel werk aan de winkel."

Wat er aan de hand was met zijn auto durft Verstappen niet te zeggen. "Ik heb geen idee. We weten het zelf ook nog niet, we krijgen de auto straks terug en dan zien we het wel."