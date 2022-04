Verstappen valt voor tweede keer dit seizoen uit, Leclerc pakt winst in Australië

De regerend wereldkampioen klaagde in Melbourne al enkele dagen over de afstelling van zijn wagen. "Een verschrikkelijk weekeinde", noemde hij de aanloop naar de derde Grand Prix van het seizoen.

Max Verstappen is uitgevallen in de Grand Prix van Australië. De coureur van Red Bull moest in de negenendertigste ronde zijn bolide wegens mechanische problemen aan de kant zetten. Het was de tweede maal dit seizoen dat hij de finish niet haalde.

Jaargang 2022 belooft daarmee voor Verstappen uit te lopen in een deceptie. Uitgerekend Down Under hoopte hij zelfvertrouwen te tanken, na een moeizame start van het seizoen waarin hij op voorhand alle ogen in de Formule 1 op zich gericht wist. In Bahrein kende Red Bull al een valse start, toen beide auto's de eindstreep niet haalden.

"Ik ruik een vreemde vloeistof", zei Verstappen over de boordradio nadat hij zijn bolide in bocht 13 naast de baan moest zetten. Hij keek op dat moment al tegen een achterstand van zeven seconden aan en leek zich neer te leggen bij de tweede plaats. Maar zelfs zo ver kwam het niet voor de onfortuinlijke Verstappen.

Opnieuw bleek de RB18 echter geen betrouwbare wagen. Bij de tweede herstart zette Verstappen alles op alles om de aanval op de leider in de wedstrijd in te zetten. Hoezeer hij het probeerde, de Ferrari van Leclerc bleek eens te meer een klasse apart. Juist op het moment dat Verstappen zich bij de situatie leek neer te leggen, sloeg het noodlot toe.

Dat gevoel werd er in de wedstrijd niet veel beter op. Andermaal slaagde hij er met zijn RB18 geen moment in Leclerc het vuur na aan de schenen te leggen.

Verstappen worstelde in de aanloop naar de GP in Melbourne met de afstelling van zijn bolide. En dat terwijl het recent gerenoveerde stratencircuit was voorzien van een verse laag asfalt en daarmee, zo heette het, een ideale baan leek te zijn voor de RB18. Het tegendeel bleek evenwel waar.

Na afloop van de race stond in het kamp van Red Bull slechts één vraag centraal. Wat lag ten grondslag aan het uitvallen van Verstappen?

Motorpech was het in ieder geval niet, verzekerde adviseur Helmut Marko. De voormalige Formule 1-coureur verklaarde in een eerste reactie dat er, opnieuw, problemen waren met de toevoer van de brandstof. Het was een conclusie die werd gedeeld door teambaas Chris Horner.

Werk aan de winkel

"We denken te weten dat het uitvallen van Max niet gerelateerd is aan de motor", klonk het voorzichtig. "Maar zolang we nog geen data beschikbaar hebben, kunnen we dit niet met zekerheid zeggen."

Wat hij wel kon bevestigen, is het feit dat Red Bull veel werk aan de winkel heeft. "Want Ferrari was hier opnieuw een klasse apart", moest ook Horner bekennen. "We hebben het Leclerc geen moment moeilijk kunnen maken. Hij was ongrijpbaar."

En dat terwijl Ferrari tijdens de volgende Grand Prix, op 24 april op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Italië, ook nog eens het thuisvoordeel geniet. "We hebben twee weken de tijd om te onderzoeken wat er aan de hand is. Want als er één ding is dat we ons niet kunnen permitteren, dan is het een 'Did Not Finish' achter onze naam."