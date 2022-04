Verstappen valt al voor tweede keer dit seizoen uit na mechanische problemen

Max Verstappen is uitgevallen in de Grand Prix van Australië. De coureur van Red Bull moest in de 39e ronde zijn bolide wegens mechanische problemen aan de kant zetten. Het was de tweede maal dit seizoen dat hij de finish niet haalde.

De regerend wereldkampioen klaagde in Melbourne al enkele dagen over de afstelling van zijn wagen. "Een verschrikkelijk weekeinde", noemde hij de aanloop naar de derde Grand Prix van het seizoen.

Het was een sentiment dat hij ook zondag niet van zich af kon schudden. Alsof het zo moest zijn, moest hij met nog 19 ronden te gaan van de baan af. Lijdzaam moest hij toekijken hoe daarop de vlammen uit zijn bolide met nummer 1 kwamen.

