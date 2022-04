Waarom Van Baarle wielerlessen geeft aan de vrouw van oud-voetballer Rommedahl

Dylan van Baarle en Wendy Rommedahl - Wendy Rommedahl

Dat zit zo. Wendy is financieel specialist, werkte onder andere bij Rabobank en Van Lanschot, en is tot 2015 ook voetbalvrouw. Voor de carrière van manlief Dennis trekt ze van Nederland naar Engeland, Griekenland, Denemarken en weer terug. Elk land heeft zo z'n eigen regeltjes. In die jaren komt Wendy erachter dat het als topsporter toch wel fijn is dat er iemand in de buurt is met kennis op financieel en fiscaal gebied. Wanneer Dennis in 2015 met voetbalpensioen gaat, neemt de carrière van Wendy een vlucht. Champions League op twee vlakken Ze gaat voetballers begeleiden. Een zaakwaarnemer regelt een contract, Wendy ontfermt zich over de financiën. Als profvoetballer verdien je in korte tijd vaak veel geld. Hoe zorg je ervoor dat je voldoende aan de kant zet voor dat droomhuis in de zon voor na je carrière? Zijn er advocaten nodig, vastgoedspecialisten of bouwuitvoerders? Dan schakelt Wendy die in. Ze probeert de schakel te zijn tussen alles en iedereen rondom de speler, zodat hij rust heeft en zich kan richten op het voetbal. "Ik zeg weleens gekscherend dat ik eigenlijk Champions League heb gespeeld op twee vlakken. Als vrouw van Dennis heb ik letterlijk van dichtbij meegemaakt toen hij in de Champions League speelde. En ikzelf heb Champions League gespeeld bij de financiële instanties waar ik werkte."

Dennis Rommedahl met landgenoot Kenneth Perez bij Ajax in 2008 - Pro Shots

Wendy komt als begeleidster van voetballers in contact met zaakwaarnemers en bouwt een naam op in het wereldje. Als de wielrenner Van Baarle op een dag bij zijn zaakwaarnemer aanklopt met financiële vragen, weet diegene nog wel iemand. "Mooie combinatie, hè?", lacht de oud-voetbalvrouw. "Ik wist helemaal niets van wielrennen. Dat heb ik ook meteen tegen Dylan gezegd, maar dat maakte hem niets uit. Ik ben drie keer echt voor een koers gaan zitten en daarin werd hij eerste, tweede en tweede. Zo mooi!"

Amstel Gold Race bij de NOS De Amstel Gold Race voor mannen en vrouwen is zondag live te zien bij de NOS. Vanaf 12.00 uur kun je terecht op NOS.nl en in de NOS-app voor de livestream, vanaf 13.10 uur kun je ook kijken op NPO 1. Op NPO Radio 1 word je via flitsen op de hoogte gehouden. Als je helemaal niets wil missen, dan kun je terecht bij ons liveblog vanaf de start in Maastricht (mannen om 10.00 uur, vrouwen om 10.35 uur) tot de finish in Valkenburg (mannen rond 16.45 uur, vrouwen rond 14.10 uur).

Het begeleiden van een wielrenner is net weer even wat anders, ervaart Wendy. "Dylan heeft een nog drukker schema dan een voetballer. Hij is bijna nooit thuis! En ik heb het idee dat er voor een voetballer meer geregeld wordt, veelal door een club. Als wielrenner moet je meer zelf regelen." Wielerlessen van Van Baarle Ze noemt Van Baarle, die al jarenlang in het bezit is van een fraai contract bij Ineos, een nuchter persoon die goed nadenkt over wat hij wil en doet. De rol van Wendy gaat verder dan alleen op financieel vlak. Ze is uitgegroeid tot een vertrouwenspersoon en leert steeds meer over de koers. "Ik zag in de Ronde van Vlaanderen dat hij het erg zwaar had op een berg vlak voor de finish. Ik vroeg aan hem of dat tactiek was, dat hij zich wilde sparen, of dat hij er echt doorheen zat. Hij vertelde dat hij echt kapot zat, haha."

Dylan van Baarle, links, op het podium van de Ronde van Vlaanderen - ANP

"Ik hoorde laatst ook iemand zeggen dat Dylan een diesel is, die na 200 kilometer koers op z'n best is. Dus ik vroeg me af hoe dat zat. Dat probeert hij dan heel lief in Jip-en-Janneke-taal uit te leggen. Wat zijn uitleg precies was? Dat ben ik al vergeten..." Dennis Rommedahl Op de achtergrond wil Dennis Rommedahl, goed voor 126 interlands voor Denemarken, zijn vrouw nog weleens helpen. Als voormalig profvoetballer kan hij zich als geen ander verplaatsen in een topsporter.

De familie Rommedahl - Wendy Rommedahl