Podcast De Dag: 25 jaar wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal

Iedereen was bloednerveus tijdens de allereerste uitzending van het NOS Radio 1 Journaal op 1 september 1995. Computersystemen die niet goed werkten, verbindingsproblemen, collega's achter de schermen die elkaar niet goed kenden en vooral ook de omroeppolitiek die op de achtergrond meespeelde en voor extra druk zorgde. Maar toen de kop er eenmaal af was, liep het als een trein. Wat volgde was een kwarteeuw aan nieuwsmomenten waar het programma altijd bij was.

In podcast De Dag vertellen eindredacteur van het eerste uur Wolter Blom en presentator Jurgen van den Berg wat er komt kijken bij het maken van zo'n iconisch programma.