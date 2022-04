Harry Patterson, Britse schrijver van boek The Eagle Has Landed, overleden

Pattersons bekendste werk was het boek The Eagle Has Landed (1975), dat gaat over een fictief complot om de Britse premier Winston Churchill te ontvoeren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat boek werd ook verfilmd in 1976: de hoofdrollen werden vertolkt door Robert Duvall, Michael Caine en Donald Sutherland.

De auteur schreef 85 boeken. Wereldwijd werden er meer dan 250 miljoen van zijn boeken verkocht. Ze werden vertaald in 60 talen, waaronder het Nederlands. Zijn eerste boek, Sad Wind From The Sea, verscheen in 1959. Zijn laatste, The Midnight Bell, in 2017.