26-jarige vrouw in Texas aangeklaagd voor moord na abortus

Een 26-jarige vrouw wordt beschuldigd van moord in Texas na een 'zelfopgewekte abortus'. De vrouw werd afgelopen donderdag gearresteerd, haar voorarrest werd gisteren verlengd. Volgens de autoriteiten heeft de vrouw "opzettelijk en bewust de dood van een persoon veroorzaakt door een zelfopgewekte abortus". Het is onduidelijk of de 26-jarige Lizelle Herrera wordt beschuldigd van het ondergaan van een abortus of iemand anders heeft geholpen een zwangerschap af te breken. De arrestatie van de vrouw leidde in Texas tot protesten van vrouwenrechtenactivisten. Texas is de staat met de strengste abortuswet van de Verenigde Staten. De wet werd begin september van kracht en schrijft onder meer voor dat vrouwen geen abortus meer mogen ondergaan als de hartslag van het embryo te horen is. Dat is vaak al na zes weken zwangerschap. Voor zwangerschappen als gevolg van incest of verkrachting wordt geen uitzondering gemaakt.

In dit artikel leggen we uit waarom de beslissing van het Hooggerechtshof de deur opent voor andere conservatieve staten die bezig zijn met soortgelijke wetten als die in Texas.

Het is onduidelijk onder welke wet Herrera is aangeklaagd. Maandag brengen de autoriteiten meer informatie naar buiten. Verscheidene Amerikaanse juristen betwijfelen of de aanklacht van moord wel kan standhouden in deze zaak. Sinds de invoering van de Texaanse abortuswet is met wisselend succes geprobeerd om de wet van tafel te krijgen, maar in oktober vorig jaar oordeelde het gerechtshof van Texas opnieuw dat de wet overeind kan blijven. Dat betekent dat Texaanse vrouwen die een abortus willen naar een andere staat moeten uitwijken. Ook in Mississippi is abortus een onderwerp waarover veel discussie is. Bij de enige abortuskliniek in de stad Jackson staan vaak anti-abortusactivisten. Tegelijkertijd zijn er ook vrijwilligers die vrouwen naar binnen begeleiden, is te zien in deze reportage van een paar maanden oud: