PKC en Fortuna naar finale Korfbal League, volgende week in een kolkend Ahoy

PKC en Fortuna treffen elkaar volgende week zaterdag in de finale van de Korfbal League in Ahoy. Beide clubs lieten het in de halve finales van de play-offs niet op een derde en beslissende wedstrijd aankomen.

PKC rekende in Bennekom af met DVO (17-21), waar het grote talent Daniëlle Boadi vanwege een schorsing ontbrak. Boadi werd vorig jaar uitgeroepen tot beste speelster onder de 21 van de competitie, maar zat nu een straf uit na een schoppende beweging tijdens het eerste duel.

In de eerste helft wisten de bezoekers hun overwicht nog niet uit te drukken in de score, met slechts een voorsprong van een punt. Maar mede dankzij Sanne van der Werff werd daarna het beslissende gat geslagen door PKC.

Fleur Hoek op schot

Bij Fortuna was Fleur Hoek goed waard, met liefst zes doelpunten in de eerste helft tegen KZ. De club uit Delft had afgelopen week te maken gehad met wat zieken, waaronder Celeste Split. KZ kwam de matige start, met pas na vijfenhalve minuut het eerste doelpunt, niet meer te boven (18-23).

De finale is op 16 april om 16.00 uur in Rotterdam en is live te zien bij de NOS.