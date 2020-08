Horeca met 'vieze keuken' online in te zien

Met naam en toenaam staat restaurant LOOF uit Utrecht op de site van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), omdat de hygiëne niet op orde zou zijn. 'Verbeterpunten vastgesteld', staat er in het inspectierapport uit 2019. "Ja, ik weet ervan", reageert de eigenaar. "Prima dat dit openbaar is, al is het wel een oud rapport."

De NVWA kan per 1 september de hygiënerapporten van geïnspecteerde horecagelegenheden in Nederland sneller naar buiten brengen. Tot nu toe werden alleen de rapporten van Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam online gepubliceerd, als proef.

Niet meer inspecties

Gasten kunnen hierdoor voortaan, voordat ze een bezoek brengen aan een restaurant of café, online het meest recente inspectierapport van de NVWA bekijken. Een uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer gaat hiermee in vervulling, maar de NVWA is niet van plan om meer fysieke inspecties uit te gaan voeren.

"Daar zijn we niet op ingericht", zegt een woordvoerder van de NVWA. Ook benadrukt ze dat er niet per 1 september een complete lijst van alle restaurants online staat. "We gaan alleen de inspectierapporten digitaal makkelijker en sneller openbaar maken." Tot nu toe kon een rapport alleen via een Wob-verzoek worden opgevraagd en ingezien.

Het is een handhavingsinstrument voor de NVWA: meer transparantie moet leiden tot het beter naleven van wetten en regels. Horecaondernemers zijn dus gewaarschuwd. Maar brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is weinig enthousiast over het plan. "Er is ruimte voor willekeur", zegt directeur Dirk Beljaarts van KHN. "Voedselveiligheid staat ook bij onze leden op nummer een. Maar de controles van de NVWA zijn niet structureel: het is een soort loterij wie er gecontroleerd wordt. Dat is niet eerlijk."