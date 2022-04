Twente-invaller Misidjan breekt NEC na rood Akman

Lang was er niets aan de hand voor NEC tegen FC Twente in Nijmegen. Tot Ali Akman op de enkel van Michal Sadílek ging staan en scheidsrechter Dennis Higler na het bekijken van de beelden niet anders kon dan een rode kaart geven. Virgil Misidjan leidde FC Twente naar een 2-0 zege in Nijmegen.

In de gelijkopgaande eerste helft was NEC kansrijk via Magnus Mattsson, wiens schot werd gestopt, Jonathan Okita (hij schoot over) en Elayis Tavsan, die een vrije trap in de handen van Lars Unnerstall schoot. Aan de overkant, waar Souffian El Karouani Sadíleks schot van de lijn haalde, miste Michel Vlap drie kansen.

VAR grijpt in

Tavsan miste na de rust het doel op een haar en vervolgens trok Akman de aandacht. Het was een actie van de aanvaller zelf die, toen hij de bal verloor, eindigde op de enkel van Sadílek. Higler gaf eerst geel, maar toen de VAR aan de scheidsrechter vroeg de beelden te bekijken, voelde Akman de bui al hangen. Hij werd in de 58ste minuut van het veld gestuurd.