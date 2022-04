Ajax met hangen en wurgen langs Sparta, in een wedstrijd vol geblunder

Ajax tegen Sparta was ook het duel tussen twee trainers die op weg lijken naar een nieuwe club. "Geruchten gaan we nooit op in", zei Erik ten Hag over de interesse van Manchester United. En Henk Fraser zou al zo goed als rond zijn met FC Utrecht: "Ik hoop dat het die kant opgaat."

Het werd een wedstrijd vol slordigheden in de Johan Cruijff Arena, waarin Ajax in een zakelijk eerste kwartier na rust de wedstrijd naar zich toetrok.

Klaassen en Tadic buigen achterstand om

Want dankzij een zeldzame fout van Sparta-keeper Maduka Okoye zag Davy Klaassen zijn houdbare inzet met een beetje mazzel toch over de lijn rollen. En daarna was aanvoerder Adil Auassar de schlemiel met een handsbal, waarna Dusan Tadic de toegekende penalty koeltjes benutte.

Daarna was het wel gedaan met het verzet van de Rotterdammers, dapper strijdend tegen degradatie. Een grotere nederlaag bleef ze bespaard, toen een fraaie goal van Sébastien Haller wegens buitenspel werd afgekeurd en Klaassen met een van richting veranderde kopbal de paal raakte.

Bekijk hier de reacties van Erik ten Hag, Davy Klaassen, Henk Fraser en Joeri de Kamps: