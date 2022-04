Nog geen Kruys-effect bij Utrecht, Fortuna pakt punt in Domstad

In een wedstrijd met twee gezichten heeft FC Utrecht ook in de tweede wedstrijd onder interim-coach Rick Kruys punten laten liggen tegen een laagvlieger. Na het 1-1 gelijkspel tegen RKC Waalwijk werd het in de Galgenwaard 1-1 tegen Fortuna Sittard. In de slotminuten werd een goal van de thuisploeg afgekeurd.

Het was een confrontatie tussen de jongste trainers in de eredivisie, tussen twee (geboren) Utrechters: Kruys (36 jaar) versus Sjors Ultee (34 jaar). Bij elkaar opgeteld zijn beide trainers nog altijd twee jaar jonger dan Dick Advocaat, de mentor van Kruys bij Utrecht. Van 2006 tot 2016 vervulde Ultee verschillende functies bij FC Utrecht.

Eerste helft voor Utrecht, tweede voor Fortuna

Tot vreugde van de fans was de start van de thuisploeg veelbelovend. Bart Ramselaar haalde van net buiten het strafschopgebied ineens uit en via een stuit vloog de bal langs Fortuna-keeper Yanick van Osch in het doel. Met onder meer kansen voor Othmane Boussaid, Quinten Timber en Ramselaar bleef Utrecht in de eerste helft de betere ploeg.