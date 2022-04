Knegt net naast WK-podium 1.500 meter, De Laat strandt vroegtijdig

Sjinkie Knegt is bij de WK shorttrack in Montreal buiten de medailles gevallen op de 1.500 meter. De 32-jarige Fries werd in de finale vierde. Itzhak de Laat kende een teleurstellende WK-dag en wist op de 1.500 en 500 meter de finale niet te bereiken.

Knegt raakte in januari 2019 zwaar geblesseerd na een ongeluk met een houtkachel, maar werkte sindsdien op indrukwekkende wijze aan een comeback. Bij de Olympische Spelen liet hij bij vlagen alweer zien mee te kunnen met de wereldtop op de 1.500 meter. Hij reed in Peking een sterke kwartfinale, maar werd in de halve finales gediskwalificeerd.

In de WK-finale in Canada reed Knegt bijna de hele race in de achterhoede en verloor hij wat snelheid door een valpartij van Luca Spechenhauser. Knegt sloot vervolgens toch weer aan en had in de slotfase nog een knappe inhaalactie in huis. Voor het brons kwam hij echter net tekort.

Aangepast raceplan

"Het is wat het is", reageerde Knegt nuchter. "Liever meng ik me ook in het gevecht vooraan, maar ik voel me niet dusdanig sterk om een race te maken. Dan moet je het raceplan daarop aanpassen."

