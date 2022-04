De ene nederlaag is de andere niet: Atlético Madrid verslikt zich weer in Mallorca

Dit seizoen is het nihilistische cholisme (de bijnaam die het verdedigende voetbal onder Simeone in de loop der tijd gekregen heeft) eerder uitzondering dan regel in Madrid.

In de eigen competitie kreeg Atléti dit seizoen in 31 wedstrijden al meer goals tegen (38) dan in de negen voorgaande seizoenen na 38 duels. Aanvallend is de club nog maar tien treffers verwijderd van de 67, waarmee vorig seizoen de titel werd gegrepen.

Atléti moet dit seizoen nog alle zeilen bijzetten om een plek bij de topvier veilig te stellen. De voorsprong op nummer vijf Real Betis is slechts een punt.