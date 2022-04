Velzeboer stunt met WK-goud op 500 meter, brons voor Van Kerkhof

Xandra Velzeboer heeft voor een stunt gezorgd op de WK shorttrack in Montreal. De 20-jarige Nederlandse pakte de wereldtitel op de 500 meter en is daarmee de opvolgster van de afwezige Suzanne Schulting. Eerder op de avond had Velzeboer ook al de finale van de 1.500 meter geschaatst. Daarin eindigde ze als zesde.

Ook Yara van Kerkhof bereikte de finale van de 500 meter, door in de halve finales onder anderen favoriete Choi Min-jeong achter zich te houden. Voor haar was het de eerste individuele WK-finale in haar carrière en daarin pakte ze het brons. Kim Boutin eindigde tussen de twee Nederlandsen in als tweede.

Het is de derde wereldtitel op rij voor een Nederlandse shorttrackster op de 500 meter. Lara van Ruijven veroverde als eerste Nederlandse shorttrackster de titel op de 500 meter in 2019. Twee jaar later nam Schulting de titel over van de in 2020 overleden Van Ruijven.