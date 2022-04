Velzeboer grijpt bij WK shorttrack op 1.500 meter naast medailles

Xandra Velzeboer heeft op de WK shorttrack in Montreal niet voor een verrassing kunnen zorgen op de 1.500 meter. De 20-jarige Nederlandse reikte tot de finale, maar kwam daarin als zesde over de finish.

De jonge Velzeboer heeft zich het afgelopen jaar in rap tempo in de internationale top van het shorttrack genesteld. Bij de WK van vorig jaar pakte ze al brons op de 1.500 meter en op de Olympische Spelen werd ze vijfde op de langste individuele afstand. Met de aflossingsploeg won ze in Peking olympisch goud en daarbij had ze een belangrijk aandeel.

In Montreal kwam Velzeboer er in de finale niet aan te pas. In de eerste ronden reed ze goed mee voorin, maar toen de snelheid omhoog ging, haakte Velzeboer af. De wereldtitel ging naar de Koreaanse Choi Min-jeong. Kim Boutin uit Canada greep het zilver, voor Seo Whi-min uit Zuid-Korea.