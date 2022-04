Inwoners Kramatorsk willen blijven, naburig Loegansk roept op tot evacuatie

Het merendeel van de 70.000 mensen die nu nog in Kramatorsk zijn, willen er blijven, aldus de burgemeester. Voordat acht jaar geleden de oorlog in de Donbas uitbrak, woonden er meer dan 200.000 mensen in Kramatorsk. "De aanval van gisteren overtuigt ze er niet van te vertrekken omdat ze al sinds 2014 gevechten hebben gezien. Het enige dat ze er toe kan bewegen om de stad te verlaten is als de stad onder vuur komt te liggen."

In het ziekenhuis van Kramatorsk is het medische personeel ondertussen onafgebroken bezig de gewonden van de aanval op het station te verzorgen. 's Ochtends zijn er ook gewonden richting steden in het westen vervoerd.

Tien corridors

De gouverneur van Loegansk, de naburige regio, heeft de bevolking vandaag opgeroepen het gebied te verlaten. Naar schatting 30 procent van de burgerbevolking bevindt zich nog in de regio Loegansk. De verwachting is dat Rusland het offensief in de Donbas zeer sterk zal intensiveren, nu het er niet in geslaagd is het gebied rond Kiev in te nemen en zich daar grotendeels heeft teruggetrokken.

In totaal zijn er vandaag tien humanitaire corridors geopend, zeggen de Oekraïense autoriteiten. Dat gaat niet alleen om corridors die burgers uit het oosten van het land kunnen leiden, maar ook bijvoorbeeld om een corridor uit de zwaar belegerde havenstad Marioepol in het zuiden. Vrijdag konden 6700 mensen wegvluchten via de corridors, waarmee het totaal deze week op 275.000 evacués kwam te staan.

Extra wapens

Na de aanval op Kramatorsk riep de Oekraïense president Zelensky het Westen op meer wapens te leveren aan Oekraïne. Daar lijkt hij in ieder geval deels in te worden voorzien. De Britse premier Johnson zegde Zelensky op zijn bezoek aan Kiev toe 120 gepantserde voertuigen en antischipraketten te leveren.

Slowakije levert Oekraïne het S-300 luchtafweersysteem, met goedkeuring van de Amerikanen. Met dat systeem van Sovjet-makelij kunnen vijandelijke vliegtuigen uit de lucht worden geschoten. Eerder werden er vooral draagbare antitankwapens en luchtafweersystemen geleverd.