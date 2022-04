Op de A2 in Limburg is afgelopen nacht een dode wolf gevonden. Het aangereden dier werd ter hoogte van Ne­der­weert aangetroffen, meldt de provincie Limburg. Het is de derde wolf die in drie maanden tijd binnen een straal van 35 kilometer is aangereden.

Het geslacht van de wolf is nog onbekend. In het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit Utrecht en bij Wageningen Environmental Research wordt het dier verder onderzocht, om de leeftijd, maaginhoud en conditie van het dier vast te stellen. Dna-onderzoek moet uitwijzen om welke wolvensoort het gaat. Hoe zulk onderzoek moet worden gedaan, is vastgelegd in het interprovinciaal wolvenplan.

De afgelopen maanden werden veel vaker dan voorheen wolven en wolvensporen waargenomen. Bij bureau BIJ12, dat wolvenmeldingen bijhoudt, werden tussen november en februari 1567 meldingen van sporen en waarnemingen van wolven geregistreerd. Gedurende die periode waren er ook drie aanrijdingen.

Vorig jaar maart werd tussen Arnhem en Ede een wolvin doodgereden. Het dier bleek drachtig van een achtling.