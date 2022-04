Het referendum terug van weggeweest?

Het referendum staat weer op de Haagse agenda. SP-Kamerlid Renske Leijten verdedigt komende week een wetsvoorstel en hoopt op een stunt. Maakt het referendum echt een kans?

Na de afschaffing van het raadgevend referendum vier jaar geleden leek het onderwerp voorlopig geparkeerd. Even geen landelijke referenda meer. Maar de Tweede Kamer debatteert woensdag weer over de invoering van landelijke referenda. Nu over een variant waarbij de uitslag bindend is.

'Nacht van Wiegel'

En even terug in de tijd: Hans Wiegel ging in 1999 tegen het kabinet in, een kabinet waar zijn partij deel van uitmaakte. De VVD'er blokkeerde in een nachtelijke stemming als Eerste Kamerlid de komst van een referendum. De 'Nacht van Wiegel' was daarmee een feit.

Leijten, die de initiatiefwet namens haar partij verdedigt, ziet daarom een kleine kans. Als ze een individueel Kamerlid kan overtuigen om toch vóór te stemmen, tegen het advies van zijn of haar partij in, of als er Kamerleden van de tegenpartijen thuisblijven, dan maakt het voorstel een kans. "Die kunnen geschiedenis schrijven als het gaat over het herstel van democratie en vertrouwen in de democratie", zegt ze over de collega-Kamerleden die ze probeert aan haar zijde te krijgen.