In miljoenenstad Shanghai mogen de eerste inwoners weer naar buiten

Shanghai gaat de strenge lockdown die sinds anderhalve week voor de hele stad geldt iets versoepelen. De miljoenenstad gaat per gebied kijken naar het aantal nieuwe corona-infecties.

In districten waarin de voorbije twee weken geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld, mogen inwoners zonder beperkingen naar buiten. Wel blijven samenkomsten verboden. Is er een laag aantal infecties, dan mogen bewoners alleen nog binnen hun wijk op pad. In stadsdelen waar veel besmettingen zijn, moeten inwoners volledig binnenblijven.

De stad, met 26 miljoen inwoners, kampt met een forse uitbraak van de omikronvariant. Vandaag werden in Shanghai 23.000 inwoners positief getest, al hebben de meesten nauwelijks tot geen klachten. Om de nieuwe uitbraak het hoofd te bieden, heeft de stad zo'n honderd geïmproviseerde ziekenhuizen opgezet met in totaal 160.000 bedden.

Protesterende inwoners

Eind maart ging Shanghai vanwege de uitbraak volledig op slot, tot onvrede van veel inwoners. Zij klagen bij de autoriteiten over een gebrek aan voedsel en andere levensmiddelen. Bezorgdiensten kunnen de vraag naar boodschappen niet meer bijbenen. De locoburgemeester van de stad erkende vandaag dat de autoriteiten in de aanpak tekort zijn geschoten.

Niet alleen Shanghai, maar heel China kampt met een van de hevigste corona-uitbraken sinds het begin van de pandemie. Het land hanteert een 'zero-covidbeleid', waardoor er op veel plaatsen strenge maatregelen gelden. Volgens schattingen hebben zo'n 23 Chinese steden momenteel een volledige of gedeeltelijke lockdown ingesteld.

Ook in Peking gelden inmiddels weer lockdownregels. In het noordoosten van de stad gaan een aantal huizenblokken tot nader orde op slot.