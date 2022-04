Everton heeft weer wat lucht na zege op United, dure misstap Arsenal

De voorsprong schonk de thuisploeg energie. Er werd voor elke meter geknokt tegenover het zwakke Manchester United, dat met sterren als Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Bruno Fernandes en Marcus Rashford geen bres in de defensie van The Toffees kon slaan.

In de eerste helft viel er weinig te genieten op Goodison Park. Beide kanten wisten de bal amper in de ploeg te houden en leken onder hoogspanning te staan. Bij het eerste de beste schot op doel zat het Everton gelijk mee. Een poging van Gordon veranderde via de zij van Harry Maguire van richting en suisde langs de plots kansloze David de Gea.

Tot grote opluchting van alle blauwe voetbalharten in Liverpool heeft Everton zaterdagmiddag met 1-0 van Manchester United gewonnen. Anthony Gordon zorgde voor de enige treffer en schonk de nummer zeventien van de Premier League drie broodnodige punten in strijd tegen degradatie.

Manchester United bleef in de tweede helft grossieren in misverstanden. Ook de offensieve wissels van trainer Ralf Rangnick, die in aanloop naar het duel niet inging op de geruchten over de komst van Erik ten Hag, sorteerden weinig effect. Met Juan Mata en Anthony Elanga binnen de lijnen werd Everton wel teruggedrongen, maar bleef de defensie met kunst- en vliegwerk op de been.

Bij Everton ontbrak Donny van de Beek. De van Manchester United gehuurde middenvelder mag contractueel niet uitkomen tegen zijn club en kampt bovendien met een dijbeenblessure. Ook Anwar El Ghazi kwam niet in actie.

Niet alleen United verloor dure punten in de strijd om de Champions League-tickets, ook Arsenal sloeg zaterdag een modderfiguur. De Londenaren beten zich stuk op Brighton en Hove Albion (1-2). Tottenham Hotspur kan later op de dag de vierde plaats stevig in handen nemen, bij een goed resultaat tegen Aston Villa.

Chelsea vindt het bij 0-6 welletjes

Chelsea staat onbedreigd derde, na een kinderlijk eenvoudige zege bij Southampton (0-6). Na 54 minuten stond de einstand al op het bord, want de Londenaren namen daarna duidelijk wat gas terug met het oog op de wedstrijd tegen Real Madrid van aankomende dinsdag. Vooral Timo Werner was buitengewoon actief. De Duitser raakte twee keer de paal en een keer de lat en vond twee keer het net. Ook Mason Mount wist twee keer te scoren.

Zondag is de topper tussen Manchester City en Liverpool.