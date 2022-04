Formule 1 meer dan welkom in Melbourne, dat liefst 262 dagen in lockdown zat

Opwinding op Albert Park als Ricciardo en Leclerc verschijnen - AFP

Publieksfavoriet is natuurlijk Australiër Daniel Ricciardo. Hij probeert met zijn team McLaren de hoge verwachtingen waar te maken, na een aantal teleurstellende races en uitvallen wegens ziekte. Ricciardo-gekte De goedlachse Ricciardo is al 32 jaar, maar nog altijd waanzinnig populair. Ook bij Matthew uit Melbourne. Hij draagt een oranje McLaren-shirt met een handtekening van Ricciardo erop. Hij neemt zijn pet af en wijst naar zijn grote bos krullen. "Ik scheer zondag mijn hoofd kaal als Daniel Ricciardo nummer één wordt", belooft hij. Er is hier begrip voor zijn besluit om in 2019 Red Bull te verlaten, fans snappen dat hij niet in de schaduw van Verstappen wilde staan. Maar sommige bezoekers zijn ook kritisch. "Ik vind dat hij te vaak van team is veranderd, dat staat me niet aan", zegt Joel (14), die samen met zijn vader naar het circuit is gekomen.

Ricciardo deelt handtekeningen uit op Albert Park - AFP

Hoewel Joel McLaren-fan is, ziet hij liever Ricciardo's teamgenoot Lando Norris. "Ricciardo is een aardige vent, maar hij is te wispelturig", is het oordeel van de jonge F1-fan. Ricciardo is de enige Australiër die op het podium van de Australische Grand Prix heeft gestaan, in de veertig jaar dat die in Australië gereden wordt. Maar net zo vaak deed hij níet mee, in vier van de laatste acht races was hij of ziek of gediskwalificeerd. De Australiër probeerde daarom voor aanvang van de race de verwachtingen te temperen. Het zou al heel wat zijn als hij met zijn team in de toptien terecht komt.

Grand Prix van Australië bij de NOS De derde grand prix van het seizoen begint zondagmorgen om 7.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook is de race via flitsen op NPO Radio 1 te volgen. Een uitgebreide samenvatting, met analyse van Jan Lammers, is zondagmiddag vanaf 17.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app.

Toch weet hij met zijn charisma ook niet-Australiërs voor zich te winnen. Sacha Gillis komt uit het Drentse Valthe en heeft speciaal voor Ricciardo de lange reis naar Melbourne gemaakt. "Ik ben hier voor Daniels thuisrace. Het is een hartstikke leuke man, hij is heel oprecht en hij heeft een geweldige lach." Hoewel ze trots is op landgenoot Max Verstappen, staat de Nederlander voor haar op nummer twee. "Ik hou van Daniels rijstijl, hij kan heel agressief zijn. Natuurlijk kan Max dat ook, en als hij wint, dan juich ik natuurlijk voor Max. Maar Daniels persoonlijkheid en zijn sportiviteit, dat spreekt me enorm aan." Gillis heeft zich uitgedost met een Ricciardo-shirt, een paraplu-hoedje en een enorm kartonnen bord met Ricciardo's lachende gezicht erop. Ze sluit genietend de ogen terwijl de auto's oorverdovend voorbij stuiven. "Heerlijk, dit", zegt ze zuchtend.

Leden van de internationale Ricciardo-fangroep - NOS

Ze is zo gek van Ricciardo dat ze al vijf jaar actief is bij de internationale fangroep. "We hebben al bijna 90.000 leden", zegt ze trots. Twee jaar geleden was ze ook in Melbourne om Ricciardo voor het eerst op Albert Park te zien, maar dat liep niet goed af. Op het laatste moment, terwijl fans al in de rij voor de poort van het circuit stonden, werd het evenement afgeblazen vanwege de coronapandemie. "Ik moest halsoverkop het land uit omdat we bang waren dat heel Australië op slot zou gaan vanwege corona", zegt Gillis. Ze zat in het laatste vliegtuig dat van Melbourne via Abu Dhabi naar Nederland vloog, niet lang daarna gingen de Australische grenzen voor onbepaalde tijd dicht. Zodra de grenzen eind vorig jaar weer open gingen voor buitenlanders, kocht ze een vliegticket. "Dit is mijn once in a lifetime kans." Feest in Melbourne Toch twijfelen sommige fans of Ricciardo de hooggespannen verwachtingen waar kan maken. "Daniel Ricciardo? Hij doet z'n best, maar hij wordt oud", zegt Paul, een Red Bull-fan. Hij zit in de kroeg tegenover de poorten van het circuit een biertje te drinken. Op straat is een grote partytent met tv-schermen opgezet. In onderstaande video vertellen fans op Albert Park wat ze van het raceweekend verwachten:

Melbourne verwelkomt F1 na zware jaren vol lockdowns - NOS