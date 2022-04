Hockeysters weer niet langs India, nemen wel extra troostpuntje mee naar huis

De Nederlandse hockeysters hebben in het tweede duel in de Pro League gelijkgespeeld tegen India. In het Kalingastadion werd het 1-1. Wel neemt de jonge selectie een extra punt mee naar huis, want in de shoot-outs werd er wel gewonnen.

In het eerste duel, een dag eerder, werd al snel duidelijk hoe piepjong en onervaren de afgereisde ploeg is. Voor rust stonden de hockeysters al op een 2-0 achterstand. Aanvoerder Yibbi Jansen redde de eer door een strafbal te benutten, maar met een 2-1 verlies drop Oranje af.

Nog geen 24 uur later stond de Nederlandse ploeg, in India onder leiding van assistent Joost Bitterling, weer op het veld in Bhubaneswar. Maar ook nu moesten de vrouwen al weer snel in de achtervolging. India opende in de eerste minuut al de score toen Kaur Rajwinder bij een strafcorner bij de tweede paal binnentikte.

Extreme hitte

In de extreme hitte in India, rond de veertig graden Celsius, wachtte Nederland wederom een flinke opgave. Halverwege het eerste kwart, na de ingelaste extra drinkpauze, was er een eerste kans voor Nederland te noteren. Het bleef bij een kans: Lili de Nooijer kon de bal niet controleren.

Het lukte Nederland voor rust niet om grip te krijgen op de wedstrijd. Pas halverwege het derde kwart kreeg Oranje voor het eerst een strafcorner. Strafcornerspecialist Jansen stond niet binnen de lijnen dus werd er gekozen voor een variant, het leverde niks op.