Dode en gewonden bij Israëlische inval in Palestijnse stad Jenin

Bij een inval van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever is vanochtend zeker één Palestijn gedood. Ook raakten volgens Palestijnse bronnen zeker dertien mensen gewond, onder wie een 19-jarige vrouw. Israël heeft drie Palestijnen opgepakt.

De inval vond plaats in het vluchtelingenkamp van de stad Jenin in het noorden van de door Israël bezette Westoever.

Het Israëlische leger zegt Jenin te zijn binnengevallen om terrorisme te bestrijden, maar gaf geen verdere details prijs over zijn specifieke doelen. De inval volgde op een reeks aanslagen in Israël, waarbij de afgelopen weken veertien mensen werden gedood. De laatste terreuraanval was afgelopen donderdag in Tel Aviv. De vermoedelijke dader van die aanslag kwam uit Jenin.

Volgens Israël werden de militairen bij de inval in die stad vanochtend onder vuur genomen door Palestijnse schutters, maar zouden er geen Israëliërs gewond zijn geraakt. Israël meldt verder een M16-machinegeweer in beslag te hebben genomen.

Vuurgevecht

Op video's die circuleren op sociale media is te zien hoe Israëlische troepen de stad binnentrekken en zijn vuurgevechten te horen. Palestijnse media melden dat het Israëlische leger onder andere op zoek was naar de vader van Ra'ad Hazem, de 28-jarige Palestijn die achter de aanslag in Tel Aviv zat. De vader had zijn zoon in de uren na de aanslag geprezen voor zijn daad.

De Palestijn die vanochtend door Israël gedood werd, is door Islamitische Jihad geclaimd als een van zijn strijders. De Palestijnse beweging wordt door Israël en het Westen gezien als een terroristische organisatie.

Ook de rivaliserende beweging Hamas prees de Palestijnen die vanochtend de Israëlische troepen beschoten. Een woordvoerder van Hamas riep ook op tot een verdere escalatie van het geweld "tot alle steden en dorpen op de Westelijke Jordaanoever."

Bolwerk

Gisteren zei de Israëlische premier Bennett in reactie op de terreuraanval in Tel Aviv dat het leger en de inlichtingendiensten alle vrijheid hebben om de golf van aanslagen te beëindigen. De hoogste militair van het land gaf het leger de opdracht zich daarbij vooral te richten op het noorden van de Westelijke Jordaanoever, waar ook de stad Jenin ligt.

Die stad, en met name het vluchtelingenkamp, geldt als een bolwerk van Palestijnse militante groeperingen. In het kamp wonen veelal de nakomelingen van Palestijnen die rond de stichting van Israël in 1948 vluchtten uit het gebied dat nu Israël is. De daders van de laatste twee aanslagen in Israël kwamen beiden uit de buurt van Jenin.

De Israëlische inval in Jenin is niet de eerste deze maand. Zo werden in de buurt van de stad vorige week drie Palestijnen gedood die volgens Israël van plan waren een aanslag te plegen. Daarbij raakten ook vier Israëliërs gewond. In totaal werden dit jaar bij uiteenlopende incidenten op de bezette Westelijke Jordaanoever meer dan 20 Palestijnen door Israël gedood.