Nederlandse jongen (13) die vermist raakte bij duikles overleden

De 13-jarige Nederlandse jongen die woensdag vermist raakte bij een duikles in Maleisië is overleden. Dat heeft zijn vader verklaard, bevestigen de Maleisische autoriteiten tegenover de NOS.

De vader, een 46-jarige Britse man, werd eerder vandaag gered, nadat vissers hem samen met een andere vermiste duiker - een 18-jarige Franse vrouw - zagen drijven op zo'n 130 kilometer van de plek waar ze voor het laatst werden gezien.

De vader zei dat zijn zoon te verzwakt was geraakt. Hij zag hem overlijden, zegt een woordvoerder van de Maleisische kustwacht. Het lichaam van de jongen is nog niet gevonden. De Indonesische autoriteiten nemen de zoektocht naar de jongen over van Maleisië, omdat hij hoogstwaarschijnlijk niet meer in Maleisische wateren drijft.

Sterke stroming

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt door de Maleisische autoriteiten te zijn geïnformeerd over de dood van de jongen. De Nederlandse ambassade in Maleisië staat in contact met zijn moeder. De jongen, die ook de Britse nationaliteit had, woonde met zijn ouders in Maleisië.

Een 35-jarige Noorse vrouw was de duikinstructeur van de groep. Zij werd donderdag al teruggevonden en zei dat ze de drie andere duikers uit het oog was verloren toen ze van de boot wegdreven vanwege de sterke onderwaterstroming.

De schipper van de boot waarmee de duikers vertrokken, is positief getest op drugs. Hij zit vast voor onderzoek.