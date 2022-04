Vijf 'cocaïnezoekers' opgepakt in haven Vlissingen

De politie heeft vannacht vijf mannen opgepakt op het terrein van een groot bedrijf in de haven van Vlissingen. Vermoed wordt dat de vijf op zoek waren naar cocaïne.

Rond 03.20 uur vannacht kreeg de politie melding van een bedrijfsinbraak in Vlissingen, meldt Omroep Zeeland.

Toen de politie samen met de douane het bedrijfsterrein op reed, gingen een paar mannen ervandoor. De politie zette de achtervolging in, waarbij ook een politiehelikopter en een politiehond werden ingezet. Een van de agenten loste een waarschuwingsschot.

De vijf mannen werden opgepakt op het terrein van het bedrijf zelf en in de omgeving. Zij zitten nog vast. In de loods van het bedrijf stond een reeks tassen, gevuld met wit poeder, vermoedelijk cocaïne. Het spul is in beslag genomen en wordt later onderzocht.

Smokkellijn van cocaïne

Vorige week pakte de politie in Vlissingen en in Middelburg vier mannen op, onder wie een aantal havenarbeiders in Vlissingen. Zij worden ervan verdacht dat ze in de eerste helft van 2020 een smokkellijn van cocaïne wilden opzetten. De politie kwam de vier op het spoor door een aantal versleutelde berichten op de telefoon te kraken.

Of die zaak iets met de zaak van vannacht te maken heeft is onduidelijk, maar de politie wijst erop dat de Zeeuwse zeehavens vaak voor criminele activiteiten worden gebruikt. Werden verdovende middelen aanvankelijk vooral tussen vers fruit aangevoerd, de laatste tijd worden ook andere goederen gebruikt voor de invoer van drugs, met name cocaïne.