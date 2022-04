Sugawara thuis op het veld, maar stamppot en Nederlandse vrouwen blijven wennen

"Het niveau in Nederland ligt hoger. Al denk ik dat Japanse spelers een betere techniek hebben. Wat mij vooral opviel, was de enorme wil om te winnen. Die indruk kreeg ik al heel snel. Zelfs als we een wedstrijdje op de training spelen, wil iedereen winnen."

In elke wedstrijd van de Alkmaarders kwam hij in actie. Vaak als rechtsback en soms zelfs als rechtsbuiten. Sugawara had naar eigen zeggen tijd nodig om zich ook op het voetbalveld aan te passen.

Drie jaar is Yukinari Sugawara inmiddels in Nederland. Toch kijkt de Japanse rechtsback van AZ nog geregeld zijn ogen uit. "De Nederlandse vrouwen bijvoorbeeld. Die zijn zo lang. In Japan moet ik altijd naar beneden kijken, maar hier zelfs naar boven om ze aan te kijken."

Eén interland speelde Sugawara tot nu toe, in oktober 2020. Nu hij zich zo laat gelden op de Nederlandse velden, droomt Sugawara meer en meer van het WK in Qatar, eind dit jaar.

Sugawara hoopt dan samen te kunnen spelen met zijn grote voorbeeld Maya Yoshida. Ooit speler van VVV-Venlo en via Southampton inmiddels actief bij Sampdoria in de Serie A.

"Ik respecteer hem enorm. Dat ik in zijn voetsporen mag treden door ook in Nederland te spelen, is geweldig. We hebben in Japan bij dezelfde club gespeeld en ik heb hem een paar keer ontmoet. Hij was ook geweldig als persoon."

Stamppot

Sugawara lijkt dus op zijn plek te zitten in Noord-Holland. Al blijft het lastig om te wennen aan het Nederlandse eten. "De eerste keer dacht ik echt: wat is dit? Een soort stamppot met vlees erop. Er lag ook geen rijst bij en ik hoorde dat er aardappels in zaten. Toen dacht ik: zo'n cultuur hebben ze dus..."