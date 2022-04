Volodymyr werd vastgehouden door de Russen: '15 dagen geboeid en nauwelijks eten'

Nu het Russische leger zich heeft teruggetrokken uit Noord-Oekraïne, wordt geleidelijk steeds meer duidelijk wat er zich heeft afgespeeld. Journalisten, maar ook onderzoekers van justitie, stuiten in het gebied op getuigenissen. NOS-journalist Roel Pauw sprak Volodymyr, die zegt dat hij twee weken door de Russen gevangen is gehouden. Zijn verhaal is niet volledig te verifiëren, maar komt overeen met getuigenissen uit de regio over Oekraïense burgers die door de Russen zijn opgepakt, gevangengehouden, gekneveld of gedood.

"Geen vragen stellen als je wilt blijven leven", krijgt Volodymyr naar eigen zeggen te horen als hij gevangen wordt genomen door Russische militairen. Vijftien dagen lang zit hij samen met elf andere Oekraïense mannen geboeid in een kelder. Eten is er nauwelijks en bij verhoren wordt hij geslagen, zo vertelt hij. "Ik zei tegen ze dat ze mij dood mochten schieten." Als de oorlog begint, werkt Volodymyr bij een boerenbedrijf in het dorp Myrtsja, iets ten noorden van Kiev. Hij is 41 en wil zich aanmelden als vrijwilliger voor het leger, maar dat lukt niet: het leger heeft al genoeg vrijwilligers, krijgt hij te horen. Hij blijft met zijn gezin achter in het dorp. "We hadden vluchtelingen uit de buurt opgevangen", zegt hij. "Maar al snel was ons dorp omsingeld en konden wij niet meer vluchten. Rond het dorp waren mijnen gelegd, een gezin probeerde nog weg te komen. We hebben twee ontploffingen gehoord en ze nooit meer gezien." Er wordt hard gevochten in de regio waar Volodymyr woont. Die ligt op de route van Belarus naar Hostomel, een plaats met een belangrijk vliegveld net buiten Kiev dat de Russen in handen proberen te krijgen. De naburige stad Borodjanka, waar familie van hem woont, ligt wekenlang onder vuur. Woensdag bezocht verslaggever Sander van Hoorn Borodjanka. Hij zag welke schade er door de strijd is aangericht:

Russen weg uit Borodjanka, lichamen en raketten blijven achter - NOS