Van der Poel breidt familiestatistiek verder uit: 'Wij zijn niet zo van die afstappers'

"Wij zijn ook niet zo van die afstappers", analyseert Adrie de statistiek met een glimlach. Grote valpartijen bleven hen altijd bespaard en bovendien, zo stelt Adrie, "staat het ook altijd een beetje raar, een DNF (did not finish) achter je naam. Dus dat proberen we maar te vermijden."

In de laatste editie, afgelopen zondag in Vlaanderen, voegde Mathieu zelfs een zege toe aan het familiepalmares.

Het is een fenomenaal gegeven. Wijlen Raymond Poulidor, schoonzoon Adrie van der Poel en kleinzoon Mathieu van der Poel zijn in alle edities van de 'monumenten' waaraan ze deelnamen, bij elkaar 115 van de vijf grootste wielerwedstrijden die er zijn, nog nooit afgestapt.

Hij zegt het lachend. En in hetzelfde interview bekent hij ook dat hij supertrots was afgelopen zondag in Oudenaarde. Voorspelbare emoties voor een vader, zou je zeggen, maar voor de doorgaans nuchtere oud-wielrenner zijn ze vrij zeldzaam.

Mathieu zag het WK veldrijden aan zijn neus voorbijgaan en toen de wegkoersen weer in zicht kwamen, werd zijn geduld verder op de proef gesteld. "Hij keek uit naar de UAE Tour in februari, naar de Strade Bianche, dat soort koersen." Maar de eerste wedstrijd die aanvankelijk haalbaar leek? De Amstel Gold Race. Op zondag 10 april. Morgen dus.

Want hij moest rust houden, Mathieu van der Poel. Maandenlang. Nadat hij bij een veldrit op Tweede Kerstdag wéér last had gekregen van zijn rug, zat er niets anders op. Gekluisterd aan de bank kon hij eerst zeven weken lang niet veel anders dan een beetje netflixen of gamen. De deur naar de fietsenschuur bleef dicht. "Het moet een hel voor hem geweest zijn", blikt Adrie er nu op terug.

Adrie weet nog dat hij ergens in februari, toen zijn zoon net weer op de fiets mocht zitten, en net een paar trainingen van zestig kilometer of meer achter de rug had, pas de eerste tekenen van herstel zag. Het was op een gezamenlijke training van een kleine honderd kilometer. Er viel hem op dat "de rug een stuk beter was. Hij ging veel minder rechtzitten of bewegingen ermee maken."

De zeurende pijn die hij voorheen steeds voelde, vanwege een zwelling in een tussenwervelschijf, was er nagenoeg niet meer. Hij plande prompt een trainingskamp in Spanje van bijna vijf weken. Aan de oostkust bij Denia.

"Ze hadden daar dat hotel van oud-renner Aleksander Kolobnev tot hun beschikking. Een sporthotel met hoogtekamers. Het leuke daarvan was dat ze ook op het vlakke konden trainen."