Wekdienst 9/4: Duizend molens draaien tegelijk • Herdenking schietpartij winkelcentrum De Ridderhof

Goedemorgen! Vandaag doen honderden molenaars mee aan een recordpoging om hun molens tegelijkertijd te laten draaien en begint in Canada het WK shorttrack. In Alphen aan den Rijn wordt de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof herdacht.

Eerst het weer: Vandaag trekken flink wat buien over ons land, met name in de ochtenduren ook met kans op hagel en onweer. In de middag neemt het aantal buien af en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt zo'n 9 graden. Vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog.