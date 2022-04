Abdi & Abdi: vredestichters, bruggenbouwers en vrienden voor het leven

Hoe groot zijn status is in geboorteland Somalië? Abdi Nageeye stroopt de mouw van zijn trainingsjack omhoog en wijst op een armband met twee vlaggen die zijn dunne rechterpols siert.

Aan de ene kant vormen kralen het rood-wit-blauw van het land waar hij opgroeide, Nederland. Daarnaast schittert het lichtblauw met een witte ster. Het is de vlag van Somalië, het verscheurde moederland dat hij zo graag herenigd zou zien.

"Ik was laatst in het noorden van Somalië, op bezoek bij een politicus die vecht voor afscheiding van het zuiden, de regio waar ik vandaan kom. Mensen verklaarden me voor gek dat ik deze armband gewoon om hield. Dat wordt in het noorden gezien als een belediging, een pure provocatie. Zoiets mag daar eigenlijk helemaal niet. Ik heb daar mijn armband laten zien en mijn zegje gedaan. Niemand die er iets van zei of me durfde tegen te spreken."

Voet van oorlog

Laat het duidelijk zijn. "Dat er naar me geluisterd wordt en dat ik bij iedereen respect afdwing, is niet omdat ik machtig ben. Dat is alleen omdat ik tijdens de Olympische Spelen van Tokio heb laten zien dat ik een goede jongen ben."

Volgens de ongeschreven wetten van het land in de Hoorn van Afrika had hij op die achtste augustus van het jaar 2021 in de verzengende hitte van Sapporo nooit Bashir Abdi mogen helpen aan diens bronzen olympische medaille. De twee geboren Somaliërs, beiden 33 jaar geleden geboren in Mogadishu, zijn van een andere clan en zouden 'dus' op voet van oorlog met elkaar moeten leven.