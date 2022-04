Dronebeelden: wat een maand oorlogsgeweld deed met Makariv

Bekijk hier de Ingezoomd-video die we maakten over de verwoestingen in Makariv:

Wat richt een maand aan oorlogsgeweld aan in een stad? Op dronebeelden van Makariv, een stad ten westen van Kiev, is dat goed te zien.

Makariv ligt aan de westkant van Kiev. In de stad zijn 132 burgers gedood door Russen. meldt de burgemeester. En veertig procent van de plaats is volgens de burgemeester vernietigd, schrijft Kyiv Independent.

Plaatsen als Boetsja, Irpin en Borodjanka, die de afgelopen weken wereldnieuws werden, liggen er 20 tot 40 kilometer vandaan. In Makariv wonen normaal zo'n 15.000 mensen, maar de meeste zijn vertrokken voordat het Russische leger arriveerde. Inwoners komen nu terug om de schade op te nemen. Van de een is het huis nog intact, de ander treft een berg puin aan.

Landmijnen als 'cadeau'

Makariv was van groot strategisch belang voor het Russische leger. De burgemeester sprak met The Washington Post over de strijd in en om de stad, die op een gegeven moment huizenblok voor huizenblok werd heroverd.

Makariv is ook de plaats waar Russische militairen tijdens hun opmars door het gebied (in een vermoedelijke poging om Kiev te omsingelen) twee oudere inwoners van de stad hebben vermoord. Over dat incident maakten we toen deze Ingezoomd-video.

Volgens de burgemeester hebben de Russen na hun vertrek eind maart "cadeaus" achtergelaten, in de vorm van landmijnen. Hij roept in zijn Telegram-kanaal op tot grote voorzichtigheid.