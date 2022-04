Twee duikers gered in Maleisië, naar Nederlandse jongen wordt nog gezocht

In Maleisië zijn twee duikers gered. Het gaat om een Britse man (46) en een Franse vrouw (18). Ze dreven in zee en werden ten zuiden van de provincie Pengerang gevonden door vissers, zegt een politiechef. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en hun toestand is stabiel.

De man is de vader van een Nederlandse jongen van 14. Die is niet gevonden. "We intensiveren onze zoek- en reddingsinspanningen", zegt de politiechef. Bijna honderd reddingswerkers deden mee aan een zoektocht op zee, ook werden boten en vliegtuigen ingezet.

De man, vrouw en jongen kregen woensdag duikles van een Noorse duikinstructeur in de buurt van Tokong Sanggol, een klein eiland op ongeveer 15 kilometer afstand van de zuidelijke staat Johor. De instructeur werd donderdag teruggevonden. Ze zei dat ze de drie uit het oog was verloren toen ze van de boot wegdreven vanwege de sterke onderwaterstroming.

De schipper is positief getest op drugs. Hij zit vast voor onderzoek.