Twee duikers gered in Maleisië, 14-jarige Nederlandse jongen nog vermist

In Maleisië zijn twee duikers gered. Het gaat om een Britse man (46) en een Franse vrouw (18). Ze dreven in zee en werden ten zuiden van de provincie Pengerang gevonden door vissers, zegt een politiechef. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en hun toestand is stabiel.

De twee zijn aangetroffen op zo'n 130 kilometer ten zuiden van de plek waar ze voor het laatst werden gezien, melden lokale Maleisische media.

De man is de vader van een Nederlandse jongen van 14, die ook mee was op de duiktrip. De jongen is niet gevonden.

Volgens een Maleisische politiechef is de kans groot dat vanwege de sterke zeestroming en de vindplek van de andere duikers dat hij niet meer in Maleisisch, maar Indonesisch water drijft. Om die reden nemen de autoriteiten van Indonesië de zoektocht naar de jongen over, zei hij in een persconferentie. De Maleisische hulpdiensten blijven wel op stand-by staan.

Sterke stroming

De man, vrouw en jongen kregen woensdag duikles van een Noorse duikinstructeur in de buurt van Tokong Sanggol, een klein eiland op ongeveer 15 kilometer afstand van de zuidelijke staat Johor.

De instructeur werd donderdag teruggevonden, op 40 kilometer van de laatst bekende locatie van de groep. Ze zei dat ze de drie uit het oog was verloren toen ze van de boot wegdreven vanwege de sterke onderwaterstroming.

Jongen blijft vermist persoon

Bijna honderd reddingswerkers deden mee aan een zoektocht op zee, ook werden boten en vliegtuigen ingezet. De Maleisische autoriteiten waren aanvankelijk optimistisch over het terugvinden van de duikers. "Omdat ze hun volledige duikuitrusting dragen en ervaren genoeg zijn, verwachten we ze levend aan te treffen", zei de lokale politiechef.

In de persconferentie rond het terugvinden van de 46-jarige Brit en 18-jarige Française wilde diezelfde chef niet speculeren over het lot van de 14-jarige jongen. "Vooralsnog blijven we hem zien als vermist persoon, omdat we geen informatie hebben over zijn toestand", zei hij.

De schipper van de boot waarmee de duikers vertrokken, is positief getest op drugs. Hij zit vast voor onderzoek.