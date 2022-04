Peru mag ex-president Fujimori niet vervroegd vrijlaten

De voormalige president van Peru, Alberto Fujimori, mag niet vervroegd worden vrijgelaten. Dat heeft het Inter-Amerikaanse Gerechtshof voor Mensenrechten bevolen. Peru zal zich aan die uitspraak houden. Eerder had het Constitutionele Hof in Peru in maart de vrijlating van Fujimori besloten.

De 83-jarige oud-president Fujimori zit een straf van 25 jaar uit voor meervoudige moord. In 2009 werd hij veroordeeld. Hij was het brein achter twee moordpartijen die waren uitgevoerd door een clandestien opererend militair eskader in de strijd tegen de terreurorganisatie Lichtend Pad.

De eerste massamoord werd gepleegd in Barrios Altos, waar vijftien feestgangers werden omgebracht, de tweede moord vond plaats op de universiteit La Cantuta. Daar werden negen studenten en een professor omgebracht. Hoewel president Fujimori niet actief deelnam aan de massamoorden, werden die wel onder zijn bewind en met steun van zijn regering gepleegd.

Lichtend Pad

Fujimori was president van Peru van 1990 tot 2000. Aanvankelijk wist hij de economie van het land weer aan de praat te krijgen en hij versloeg na een jarenlange strijd de guerrillabeweging Lichtend Pad.

Zijn ster doofde echter net zo snel als hij was gerezen toen hij in 2000 verwikkeld raakte in een omkopingsschandaal. Hij vluchtte naar Japan, het land van zijn ouders, en trad af door het sturen van een fax.

Vijf jaar later overspeelde hij zijn hand door naar Chili te vliegen met als doel om opnieuw president van Peru te worden. In plaats daarvan werd hij gearresteerd en uitgeleverd aan Peru waar hij werd vervolgd en in 2009 opgesloten.

In 2017 verleende de toenmalige president Pablo Kuczynski Fujimori gratie in ruil voor politieke steun, maar dat besluit werd later door het Hooggerechtshof nietig verklaard.

Tot 17 maart van dit jaar, toen het Peruaanse Constitutionele Hof het gratiebesluit herstelde. Op dat moment kwam het Inter-Amerikaanse Gerechtshof voor Mensenrechten in actie, wat leidde tot de beslissing van vandaag dat Fujimori niet mag worden vrijgelaten.