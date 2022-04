Van de Zandschulp strandt in kwartfinales ATP-toernooi Marrakesh tegen qualifier

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken in Marrakesh. De Slowaak Alex Molcan, die eerder al Félix Auger-Aliassime had verrast, versloeg de Nederlander in drie sets: 4-6, 6-3, 6-4.

Nummer 34 van de ATP-ranking Van de Zandschulp brak Molcan (nummer 65 van de wereld) in de vijfde game van de eerste set, waarna hij kort na een medische behandeling zijn voorsprong weer inleverde. Bij 4-4 sloeg hij nogmaals toe, vooral dankzij zijn harde en diep geslagen forehands.

Molcan miste daarna twee breekkansen voor 5-5, waarna Van de Zandschulp de eerste set binnenhaalde.

In het vervolg sprong de linkshandige qualifier zorgvuldiger met zijn kansen om. Molcan dwong verdiend een derde set af, brak Van de Zandschulp in de zevende game en serveerde het duel uit op love.

Van de Zandschulp versloeg in de achtste finale met gemak nog de Tsjech Vit Kopirova (6-2. 6-4), maar nu zit het ATP-toernooi voor de 26-jarige Van de Zandschulp erop in Marokko.