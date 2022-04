Brandt, die na zes minuten al in moet vallen, helpt Dortmund aan zege op Stuttgart

Borussia Dortmund, de nummer twee in de Bundesliga, heeft met 2-0 gewonnen van het met degradatiezorgen kampende VfB Stuttgart. Julian Brandt, die al na zes minuten spelen de geblesseerde Giovanni Reyna verving, maakte beide doelpunten in Stuttgart.

Dortmund kwam al snel op 1-0 via Brandt die na een voorzet op maat van Erling Haaland (tussen de benen van Stuttgart-verdediger Hiroki Ito door) het net vond. Omar Marmoush liet daarna twee kansen op de 1-1 liggen; eerst met een stiftje daarna met een veel te gehaast schot.

Stuttgart kreeg ook in de tweede helft kansen. Zo schoot Pascal Stenzel net over, kopte Konstantinos Mavropanos net naast en belandde een inzet van Borna Sosa op de lat. Brandt was twintig minuten voor tijd wel succesvol, met een dwarrelschot.