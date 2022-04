Diskwalificaties Knegt en De Laat op eerste dag WK shorttrack

Op de eerste dag van de WK shorttrack in Montreal zijn Sjinkie Knegt (op de 500 meter) en Itzhak de Laat (op de 1.000 meter) tegen een diskwalificatie aangelopen, vanwege ongeoorloofde inhaalacties. Beiden missen daardoor op de genoemde afstanden de kwartfinales.

Knegt plaatste zich op de 1.000 en de 1.500 meter wel voor de volgende ronde en hetzelfde geldt voor De Laat op de 500 en de 1.500 meter.

Bij de vrouwen overleefden Rianne de Vries, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof vrijdag de eerste schiftingen. Zij komen zaterdag in actie in de halve finales van de 1.500 en de kwartfinales van de 500 meter en een dag later in de kwartfinales van de 1.000 meter.