FC Emmen met één been in eredivisie, Volendam wint weer eens

De eredivisie komt steeds dichterbij voor FC Emmen. Vrijdagavond kwam het thuis tegen Jong AZ geen moment in de problemen: 3-0. Het was de zesde overwinning in zeven wedstrijden voor de ploeg van Dick Lukkien. Al na drie minuten was het raak. Miguel Araujo kopte zijn vijfde goal van het seizoen binnen uit een vrije trap van Jasin-Amin Assehnoun. Na rust bediende Assehnoun met zijn tweede assist van de avond Ole Romeny. De jonkies van AZ kwamen er niet echt aan te pas en tien minuten voor tijd was het gedaan: Rui-Jorge Monteiro Mendes maakte zijn zevende goal in zeven duels. De voorsprong van de Emmenaren op nummer drie FC Eindhoven is tien punten met nog vier wedstrijden te gaan. De kans dat Emmen volgend seizoen eredivisievoetbal ziet, wordt steeds groter.

Volendam-spits Robert Mühren viert de overwinning op de Graafschap met het publiek - Pro Shots

Eredivisievoetbal is voor Volendam, dat zo lang de ranglijst aanvoerde, al weken geen zekerheid meer. Volendam zit in een moeilijke periode. Al zes wedstrijden op rij won de ploeg niet. Drie gingen er verloren. Na het gelijkspel vorige week tegen Eindhoven beloofden de Volendammers de fans er vol in te gaan vanavond thuis tegen De Graafschap. Al binnen een kwartier stond de 1-0 op het scorebord. Robert Mühren schoot zijn 25ste doelpunt van het seizoen binnen. Maar niks gaat vanzelf bij de Volendammers de laatste weken en De Graafschap kwam binnen het half uur terug in de wedstrijd door een goal van Mees Kaandorp. Na rust brak Bilal Ould-Chikh door op rechts en bood Daryl van Mieghem een niet te missen kans. Ertegenaan lopen was voldoende. Pas diep in de blessuretijd kon Volendam opgelucht ademhalen, want toen besliste Koen Blommestijn de wedstrijd. 3-1 en weer eens drie punten voor Volendam.

Stand eerste divisie - NOS