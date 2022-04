Oranjevrouwen veel te sterk voor Cyprus, Miedema maakt zes doelpunten

Het duurde tot de 23ste minuut totdat het eerste doelpunt viel. Miedema wist de bal tussen twee Cypriotische verdedigers in te controleren en schoot de bal vervolgens in de lange hoek voorbij de keeper.

Het Nederlands elftal kwam wat moeizaam op gang in Groningen. Kansen waren er genoeg, maar het vizier stond bij onder anderen Lineth Beerensteyn, Marisa Olislagers en Miedema nog niet op scherp in de openingsfase tegen het zwakke Cyprus.

De Oranjevrouwen hebben in de WK-kwalificatie een ruime zege geboekt op Cyprus. De ploeg van bondscoach Mark Parsons was met liefst 12-0 te sterk. Zes doelpunten kwamen op naam van Vivianne Miedema.

Jill Roord maakte er drie minuten later met een kopbal 2-0 van en nog voor rust had ze ook haar tweede van de avond er al in liggen. Op aangeven van Victoria Pelova schoof ze de bal in het doel. Miedema zorgde met nog twee doelpunten in de slotfase van de eerste helft voor een 5-0 ruststand.

Na rust ging Oranje vrolijk verder met doelpunten maken. De mooiste kwam van de voet van Sherida Spitse. Met een fraai schot van grote afstand maakte ze de 9-0. Ook Esmee Brugts, Beerensteyn, Miedema en Roord deden nog een duit in het zakje.

Debuut Egurrola

Halverwege de tweede helft gunde Parsons Damaris Egurrola haar debuut in het Nederlands elftal. De 22-jarige talentvolle middenvelder had de keuze uit drie landen (Spanje, de Verenigde Staten en Nederland). Ze koos uiteindelijk voor Nederland en sloot deze week voor het eerst aan bij de selectie.